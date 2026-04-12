ABD heyeti İslamabad'dan ayrıldı: Masada "nihai teklif" kaldı

Air Force 2 Washington yolunda

ABD kanadından gelen bilgilere göre; Başkan Yardımcısı James David Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu heyet, yerel saatle 07:08 sularında "Air Force 2" uçağıyla Pakistan'dan havalandı. Heyetin ayrılışı, günlerdir süren diplomatik temasların en azından şimdilik sonuçsuz kaldığını tescilledi.

"En iyi ve son teklifimizi sunduk"

Yolculuk öncesi sürece dair net açıklamalarda bulunan Vance, müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığını bizzat teyit etti. ABD'nin geri adım atmadığını vurgulayan Vance, masada bir "açık kapı" bıraktıklarını şu sözlerle ifade etti:

"İran’la bir anlaşmaya varamadık ve ABD’ye geri dönüyoruz. Ancak buradan çok basit bir teklifle; yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz."

Kritik süreç başlıyor

ABD heyetinin "en iyi teklif" olarak nitelendirdiği uzlaşma paketinin içeriği henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bu hamle, diplomatik çevrelerde "top artık Tahran’ın sahasında" şeklinde yorumlanıyor.

Müzakerelerin Özeti:

Yaklaşık 21 saat süren kesintisiz görüşme trafiği. Katılımcılar: ABD tarafında Vance, Witkoff ve Kushner gibi kilit isimler; karşı tarafta İran heyeti ve Pakistanlı arabulucular.

ABD tarafında Vance, Witkoff ve Kushner gibi kilit isimler; karşı tarafta İran heyeti ve Pakistanlı arabulucular. Sonuç: Resmi bir imza atılmadı; ABD heyeti hazırladığı son teklif paketini sunarak bölgeden ayrıldı.

Şimdi tüm gözler, İslamabad'da bırakılan bu nihai teklife Tahran yönetiminin vereceği resmi yanıta çevrilmiş durumda.