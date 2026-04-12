Spor
Spor

Erling Moe, Kayserispor’a yaramadı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Erling Moe, Kayserispor'a yaramadı

Kayserispor, Norveçli teknik direktörü Erling Moe ile çıktığı maçlarda sadece 1 kez kazanabildi.

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Kayserispor, bir türlü istediği sonuçlara imza atamıyor.

Bu sezona Alman teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan, sonrasında Radomir Djalovic ile devam eden, en son olarak da Erling Moe ile lig yarışı sürdüren Kayserispor, bir türlü istediği puanlar toplayamıyor.

Norveçli teknik direktör Erling Moe ile 6 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, sadece 1 kez kazanabildi. Rakiplerine karşı 4 kez kaybeden, 1 kez de berabere kalan Kayserispor 4 puan topladı. Bu maçlarda sadece 3 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 11 gol gördü.

Taraftarların da tepki gösterdiği, istifaya davet ettiği teknik direktör Moe'nin Kayserispor'un başında çıktığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

Kayserispor-Karagümrük: 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

