Kastamonu’da fabrika yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Olay, Tosya ilçesi Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi, Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan tesisin depo ve ofis kısımlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bir bölümünü saran yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekipler, özellikle yanıcı maddelerin bulunduğu depo kısmındaki alevlerin diğer tesislere sıçramaması için stratejik bir müdahale yürütüyor.

Bölgedeki son durum

Hasar: İlk bilgilere göre ofis ve depo bölümlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Can Kaybı/Yaralanma: Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatılacağını bildirdi.