İslamabad zirvesinden sonuç çıkmadı: İran ABD'nin "aşırı taleplerini" suçladı

İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, taraflar özellikle stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi kritik konularda uzlaşma sağlayamadı.

Müzakerelerin düğüm noktası: Hürmüz ve nükleer başlıklar

Tahran yönetimi, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının temel nedeni olarak Washington’ın "uzlaşmaz tavrını" işaret etti. İran heyetinin çözüm odaklı girişimlerine rağmen, ABD tarafının "aşırı taleplerde" bulunmasının anlaşma zeminini tamamen ortadan kaldırdığı iddia edildi.

"Gerginlik" iddialarına yalanlama

Müzakerelerin perde arkasına dair Batı medyasında yer alan "şiddetli gerginlik yaşandı" şeklindeki haberler ise Tahran tarafından reddedildi. Fars Haber Ajansı, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu detaylara dikkat çekti:

Sıkı güvenlik ve gizlilik: Görüşmelerin yapıldığı otelde müzakere heyetleri ve Pakistanlı yetkililer dışında kimsenin bulunmadığı vurgulandı.

Görüşmelerin yapıldığı otelde müzakere heyetleri ve Pakistanlı yetkililer dışında kimsenin bulunmadığı vurgulandı. Erişim kısıtlaması: Hiçbir medya kuruluşunun içeriden gözlem yapma yetkisi olmadığı belirtilerek; "üyelerin el sıkışması" veya "toplantıda sert tartışmaların çıkması" gibi haberlerin spekülasyondan ibaret olduğu kaydedildi.

Süreç belirsizliğini koruyor

İran heyeti, ABD'yi ortak bir paydada buluşturmak için çeşitli öneriler sunduklarını ancak beklenen karşılığı alamadıklarını savunuyor. İslamabad'daki bu sessiz dağılışın ardından, her iki başkentin de diplomatik süreçle ilgili yeni değerlendirmeler yapması bekleniyor.