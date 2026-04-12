İran heyeti de Pakistan’dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet yayın kurumu IRIB’e yaptığı açıklamada, sonuçsuz kalan görüşmeleri "doğal" olarak nitelendirdi. Bekayi, 40 gün süren savaşın ve yılların getirdiği güvensizlik ortamının tek bir oturumda aşılmasının mümkün olmadığını belirtti:

Bekayi: "Tek toplantıda mucize beklenmiyordu"

"ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından oluşan bu kuşku atmosferinde, tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması gayet doğaldı. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu."

Müzakerelerin düğüm noktası: Hürmüz ve Nükleer Dosya

İran tarafı, diplomatik tıkanıklığın ana sorumlusu olarak Washington’ın "aşırı taleplerini" işaret etti. Tasnim ajansının haberine göre, uzlaşıyı engelleyen temel başlıklar şunlar oldu:

Hürmüz Boğazı: ABD'nin geçiş güvenliği ve kontrol taleplerine karşı İran'ın mevcut statüdeki kararlılığı.

ABD'nin geçiş güvenliği ve kontrol taleplerine karşı İran'ın mevcut statüdeki kararlılığı. Nükleer Dosya: Uranyum zenginleştirme ve materyallerin ülke dışına çıkarılması konusundaki katı şartlar.

Uranyum zenginleştirme ve materyallerin ülke dışına çıkarılması konusundaki katı şartlar. Bölgesel Güvenlik: Gündeme eklenen bölgesel meselelerin müzakere sürecini daha da karmaşık hale getirmesi.

Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

ABD tarafı "nihai ve en iyi" teklifini masada bırakarak ayrılırken, İran kanadı bir sonraki müzakere turu için henüz bir tarih belirlenmediğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelerde, kapsamlı bir çerçeve anlaşması sağlanmadığı müddetçe Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut blokajın ve askeri gerilimin devam edeceği vurgulandı.

Sürecin özeti: