Gündem
İran heyeti de Pakistan’dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran heyeti de Pakistan'dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da 21 saat boyunca süren tarihi ABD-İran müzakereleri, somut bir netice alınamadan sona erdi. ABD heyetinin ardından İran heyeti de bugün (pazar) ülkeden ayrılarak Tahran’a hareket etti. 1979 krizinden bu yana iki ülke arasındaki en önemli doğrudan temaslardan biri olarak görülen zirve, bölgedeki gerilimi düşürmeyi başaramadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet yayın kurumu IRIB’e yaptığı açıklamada, sonuçsuz kalan görüşmeleri "doğal" olarak nitelendirdi. Bekayi, 40 gün süren savaşın ve yılların getirdiği güvensizlik ortamının tek bir oturumda aşılmasının mümkün olmadığını belirtti:

Bekayi: "Tek toplantıda mucize beklenmiyordu"

"ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından oluşan bu kuşku atmosferinde, tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması gayet doğaldı. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu."

Müzakerelerin düğüm noktası: Hürmüz ve Nükleer Dosya

İran tarafı, diplomatik tıkanıklığın ana sorumlusu olarak Washington’ın "aşırı taleplerini" işaret etti. Tasnim ajansının haberine göre, uzlaşıyı engelleyen temel başlıklar şunlar oldu:

  • Hürmüz Boğazı: ABD'nin geçiş güvenliği ve kontrol taleplerine karşı İran'ın mevcut statüdeki kararlılığı.
  • Nükleer Dosya: Uranyum zenginleştirme ve materyallerin ülke dışına çıkarılması konusundaki katı şartlar.
  • Bölgesel Güvenlik: Gündeme eklenen bölgesel meselelerin müzakere sürecini daha da karmaşık hale getirmesi.

Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil"

ABD tarafı "nihai ve en iyi" teklifini masada bırakarak ayrılırken, İran kanadı bir sonraki müzakere turu için henüz bir tarih belirlenmediğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelerde, kapsamlı bir çerçeve anlaşması sağlanmadığı müddetçe Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut blokajın ve askeri gerilimin devam edeceği vurgulandı.

Sürecin özeti:

  • ABD Heyeti: JD Vance başkanlığındaki ekip pazar sabahı "Air Force 2" ile ayrıldı.
  • İran Heyeti: Bugün itibarıyla Pakistan’dan ayrıldı; Tahran’ın bölgedeki müttefikleriyle temaslarını sürdüreceği açıklandı.
  • Pakistan’ın Rolü: Arabuluculuk yapan Pakistan yönetimi, taraflara "ateşkese bağlı kalın" çağrısını yineledi.

