Savaş Trump’ın yancılarını ikiye böldü: MAGA kampında "İran" çatlağı

Trump’ın hafta başında İran altyapısını "yok etmekle" tehdit edip, ardından diplomatik manevralara yönelmesi muhafazakar medya figürlerini ayağa kaldırdı. Özellikle Tucker Carlson’ın çıkışı siyaset kulislerinde bomba etkisine neden oldu.

Sağ muhafazakar medyada isyan: "Nükleer savaşa direnme" çağrısı

Tucker Carlson: Trump’ın emirlerinin nükleer savaşa yol açması halinde yetkilileri bu emirlere "direnmeye" çağırdı ve Trump’ın söylemlerini "ahlaki olarak düşük" bulduğunu belirtti.

Megyn Kelly: Trump’ı, popüler olmayan bir savaşta itibarını kurtarmak için Amerikan halkını yanıltmakla suçladı.

Candace Owens: Daha da ileri giderek Trump'ın 25. Anayasa Değişikliği kapsamında görevden alınması çağrısında bulundu.

Trump’tan sert yanıt: "Kaybedenler ve aptallar"

Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden her zamanki üslubuyla yanıt veren Trump, bu isimleri "MAGA (Make America Great Again) hareketinin parçası olmamakla" suçladı. Eleştirenleri "dikkat çekmeye çalışan kaybedenler" ve "sorun çıkarıcılar" olarak nitelendiren Trump, kendi kampındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Dijital platformlar ve podcast dünyası karıştı

Bölünme sadece geleneksel muhafazakar medya ile sınırlı kalmadı. Milyonlarca takipçisi olan dijital figürler de tartışmaya dahil oldu:

Joe Rogan ve Tim Dillon: ABD yönetiminin özellikle İsrail ile olan yakın ittifakından ve bölgedeki askeri politikalardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Karşı Cephe: Alex Jones, Laura Loomer ve Roger Stone gibi isimler ise Trump'ın politikalarını savunurken, muhalif muhafazakarları "yabancı ajan" olmakla suçlayıp federal soruşturma talep etti.

Stratejik belirsizlik: Şahinler mi, güvercinler mi?

Trump’ın önce "yok etme" tehdidi savurup sonra "ateşkes" ilan etmesi her iki tarafı da memnun edemedi:

Savaş karşıtları: Önceki tehditleri sorumsuz ve tehlikeli buldu.

Şahinler (Mark Levin gibi isimler): Anlaşmayı bir "zayıflık" belirtisi olarak gördü ve İran'a karşı yeterince kararlı durulmadığını savundu.

Ara seçimler öncesi büyük risk

Bu iç hesaplaşma, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğunu korumaya çalıştığı ara seçimler öncesine denk gelmesi açısından kritik önem taşıyor. Seçmenlerin yüksek riskli bir dış çatışmaya sürüklenme endişesi, Cumhuriyetçi partinin yıllardır yaslandığı güçlü medya ağındaki bu parçalanma ile birleşince, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.