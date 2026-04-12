Antalya'da kritik operasyon: Kırmızı bültenle aranan Danimarkalı suç makinesi yakalandı

Antalya'da kritik operasyon: Kırmızı bültenle aranan Danimarkalı suç makinesi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen titiz bir operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Danimarka adli makamlarının peşinde olduğu Matthias Malik Lammers kıskıvrak yakalandı. "Adam öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" gibi çok sayıda ağır suçtan aranan Lammers'ın Türkiye'deki firari hayatı son buldu.

Danimarka Polis İrtibat Ofisi ile koordineli şekilde yürütülen operasyon, Türk emniyet birimlerinin geniş kapsamlı çalışmasıyla neticelendi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK, İstihbarat Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri düğmeye bastı.

Suç dosyası kabarık: Cinayet, silah ve uyuşturucu

12 Mayıs 2024'te Fas üzerinden İstanbul'a giriş yaptığı belirlenen 1998 doğumlu Lammers hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı:

  • Kırmızı Bülten: "Adam öldürme" ve "yasa dışı ateşli silah/patlayıcı madde bulundurma ve ithalatı" suçlarından aranıyordu.
  • Tahdit Kodu: Türkiye'de hakkında G-58 tahdit koduyla kayıt bulunuyordu.
  • Uyuşturucu Baronu: 21 Ağustos 2024’teki "COB" operasyonunda ele geçirilen 17 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatının (kokain, amfetamin, MDMA, ketamin) organizatörü olduğu tespit edildi.
  • Kesinleşmiş Ceza: Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Alanya'da yakalandı: Ruhsatsız silah ele geçirildi

Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen baskında, Lammers saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda:

  • 1 adet ruhsatsız tabanca,
  • 8 adet fişek ele geçirildi.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelinin, Danimarka makamlarına iade süreci ve Türkiye'deki suçlarına ilişkin yargılaması için gerekli prosedürler başlatıldı.

Kemal

Adamlar elini kolunu sallaya sallaya nasil türkiye ye girebiliyor ???? Kontroll yokmu ?
