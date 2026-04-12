İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü! Boş dükkanda alışveriş yaptı, parayı fazlasıyla bırakıp gitti!
Elazığ’ın Doğukent Mahallesi’nde yaşanan ve "bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirten olay, dürüstlüğün en güzel örneğini gözler önüne serdi. Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerindeki bir manava gelen vatandaş, içeride kimsenin olmadığını görmesine rağmen alışverişinden vazgeçmediği gibi, sergilediği davranışla dükkan sahibini duygulandırdı.
Elazığ’da bir manavda alışveriş yapan ve kasada kimse olmadığını gören şahıs, aldıkları ürünü hesaplayarak ücretini kasaya bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ’da Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan bir manavda yaşanan olay, görenleri hem şaşırttı hem de takdir topladı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada gelen bir müşteri, ihtiyaçlarını alarak alışverişini kendi yaptı. Ürünlerin ücretini hesaplayan müşteri, ödemeyi iş yerinde bırakarak ayrıldı. Öte yandan, müşterinin bıraktığı paranın alışveriş tutarından fazla olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.