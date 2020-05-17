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Oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü...Cinayet anı kamerada

Kütahya’da bir kişi, 4 yıl önce trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan şahsı tabancayla öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 02:17:41 -
Oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü...Cinayet anı kamerada

Kütahya’da bir kişi, 4 yıl önce trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan şahsı tabancayla öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde Hakan İşgüzar’ın (42) kullandığı otomobili sıkıştıran ve daha sonra da arkasından çarpan otomobilden inen şahıs, İşgüzar’a tabancayla 4 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.


Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralı olan İşgüzar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Zanlının Mustafa Ilgın olduğunu belirleyen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Akkent Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.


Şüpheli Ilgın, İşgüzar’ın 2016 yılında İnköy Mahallesi yakınlarında oğlu Süleyman Ilgın’ın (19) kullandığı motosikletine çarparak ölümüne neden olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.


Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde Mustafa I.’nın, önce İşgüzar’ın kullandığı otomobiline arkadan çarpıyor. Şüpheli daha sonra otomobilden inen İşgüzar’a tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtığı görülüyor.


Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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