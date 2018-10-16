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Oğlunun mevlidine giden baba hayatının şokunu yaşadı

Adana'da işlediği suçlardan dolayı 8 yıl 7 ay hapis cezası alan bir kişi cezaevinden kaçarak polise yakalanmamak için kendisine ölü süsü verdi. İnandırı olması için fotoğrafını Facebook'tan paylaşan gencin oyunu babasının taziye evine gelmesiyle ortaya çıktı.

16 Ekim 2018 Salı 09:54
Oğlunun mevlidine giden baba hayatının şokunu yaşadı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bedircan (23) kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 8 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Bedircan cezaevine girip bir süre yattıktan sonra açık cezaevine nakledildi. Bunu fırsat bilen Bedircan cezaevinden kaçtı. Hükümlü firar ettiği için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranmaya başlandı. Hükümlü polisin kendisini aradığını öğrenince teslim olmak yerine polisleri atlatmak için bir plan kurdu.

Öldü numarası yaptı

Hükümlü sosyal medya üzerinden kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış bir fotoğrafını paylaştırdı. Öldü süsü veren Ahmet Bedircan'ın fotoğrafının altına “Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun” şeklinde yorumlar yazıldı. Aynı zamanda Bedircan, olayın inandırıcı olması için yine sosyal medyadan taziye evinin adresini verdi ve cenazesinin de defnedildiğini bildirdi.

Babası öğrenince yıkıldı

Fotoğrafı gören baba Cesim Bedircan, oğlunun öldüğünü zannederek ilk uçakla Balıkesir'den Adana'ya geldi. Oğlunun evine gelen baba Cesim Bedrican, oğlunun ölmediğini komşularından öğrenince polise başvurdu.
Şakirpaşa Polis Merkezine giden Cesim Bedircan, “Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlit okunacak adrese gittim. Adreste hiçbir şey olmadığını görünce olayın yalan olduğunu anladım. Oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum” diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamak için kendisine öldü süsü veren Ahmet Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti.

Yapılan araştırmada, firari hükümlünün Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ahmet Bedircan, ekipler tarafından yakalandı. Üzerinde sahte kimlik çıkan Ahmet Bedircan, polislere aradıkları kişinin kendisi olmadığını söyledi. Gözaltına alınan firari hükümlünün kimliği alınan parmak iziyle kesinleştirildi. Kendisine 'öldü' süsü verdiren Bedircan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:54
  1. Balıkesir
  2. Adana
  3. Ahmet Bedircan

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