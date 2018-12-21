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Oğlunu ısıran köpeği öldüren baba tutuklandı

Adana'da çocuğunu ısırdığını söylediği köpeği tüfekle öldürdükten sonra başka bir köpeği de yaralayan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Aralık 2018 Cuma 18:29
Oğlunu ısıran köpeği öldüren baba tutuklandı

Çukurova'da meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Tuncay K.'nin oğlu M.C.K. ile pastaneye gitti. Çocuk giderken parkta bulunan köpekler ona saldırdı. Korkup kaçan çocuk bir süre sonra koşarak eve döndü.

M.C.K.’nin korkudan tuvaletini altına yaptığını gören baba K. oğluna neden korktuğunu sordu. Küçük çocuğun kekeleyerek “Köpek” demesi üzerine öfkelenen baba, evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alarak parka gitti. Baba parka gelince köpekler ona da saldırdı. Bunun üzerine Tuncay K. köpeklere doğru ateş etti.

Tuncay K.'nin ateş açması sonucu, köpeklerden biri ölürken diğeri yaralandı. Silah seslerini duyan ve parka gelen Kenan Çetin köpeklere ateş eden K.'ye “Köpekleri neden vurdun” diye sordu. Saldırgan elindeki pompalı tüfeği Çetin’e gösterdikten sonra kaçtı. Yaralı köpek veteriner hekime götürülerek tedavi altına alınırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, saldırganın Tuncay K. olduğunu tespit etti. Belediyeevleri Mahallesi’nde evinde gözaltına alınan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Daha önceden suç kaydı bulunmayan K.'nin sokak köpeklerinin çocuğunu ısırdığını bu yüzden oğlunun korkudan altına yaptığını, defalarca köpeklerin çocuklarına saldırdığını, belediyeye bildirmesine rağmen kulağı küpeli sokak köpeklerine bir şey yapılamadığını, köpeklere karşı bir önlem alınmadığını söylediği öğrenildi.

"Oğlumu ısırdı, belediye ise müdahale etmedi "

Kimseyi tehdit etmediğini ileri süren K., ‘mala zarar verme’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Tuncay K., sağlık kontrolünden geçirilirken, kendini görüntüleyen gazetecilere, “Oğlumu ısırdı. Belediyeye telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını attım. Köpekler sahipsiz. 10-15 köpek var orada hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:29
  1. Adana
  2. adana
  3. köpek
  4. okul
  5. gözaltı
  6. silah
  7. tüfek

YORUM YAZ

  • Ferit.Ferit.16 dk önce
    Hayvan haklarını insan haklarından üstün tutmaya başladık her yerde köpekler sürüyle dolaşıyor fakat belediyeler görev yapmıyor sadece kameralar önünde şov yapıyorlar birazda çocuğu ısırılan babanın yerine kendinizi bırakın.Geçenlerde köpek tarafından ağır yaralanan anne ve küçük kızını düşünün.
  • bahri bahri 17 dk önce
    yahu hem bu ülkede köpekler bu Kadar seviliyorda almanyada yolcular köpekle aranmis diye neden bu Kadar samata tiyatro yapiliyor anlayamiyorum
  • bahribahri22 dk önce
    yahuartik türkiyede köpeklere daha fazla deger veriliyor olduizmirinicindede merkezde köpeklersürüyle dolasiyor bu ne is yahui
  • Doğrucu DavidDoğrucu David23 dk önce
    Adam ne yapsın, başıboş köpekler çoluk çocuğun seyahat hürriyetini engelliyor. Devlet, belediye önlem almıyor, vatandaş kendini kendi imkanlarıyla koruyunca da ver elini maphushane...İnsan mı değerli hayvan mı?
  • HaticeHatice29 dk önce
    Adam hakli cocuk olebilirdi yeter ya bende sokak kopeklerinden korkuyorum tabiki hayvana zarar vermek istememistir ama bu kadari da fazla o cocuk olseydi kim verecekti hesabini bu ulke ne zaman normale donecek hindistana donduk bir takim psikopatlarin yuzunden ne yapacagini sasirdikkiz cocugunu sevemezsin cocugunu dovemezsin hersey problem olmaya basladi bu tur olaylar psikolojimizi bozuyor
  • magdurmagdur31 dk önce
    suca tesvik boyle oluyor galiba gorevini yapmayan belediyedir cocuklarin illa parcalanmasi mi laxim baba mecbur edilmis sanki
  • KampanyaKampanya34 dk önce
    her chpli bir köpeği sahiplense ülkede başıboş köpek kalmayacak.
  • vatandaşvatandaş36 dk önce
    çok acayip yasalar var...hayvanların öldürülmesine karşıyız bu şekilde ama teröristi ceza evine atıyoruz bu adam köpeği öldürüyor onuda ceza evine atıyoruz...şimdi köpekle,insan aynı mı yani...

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