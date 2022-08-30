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Yerel Oğlunu darp eden adamı vurdu
Yerel

Oğlunu darp eden adamı vurdu

Afyonkarahisar’da 60 yaşındaki adam, alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu darp eden şahsı silahla vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 08:38:00 -
Oğlunu darp eden adamı vurdu

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyyazı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darp etti.

Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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