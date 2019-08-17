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Oğlunu ’cennete gitsin’ diyerek suni gölete attı

Eskişehir’de psikolojik rahatsızlığı bulunan bir anne, 6 yaşındaki oğlunu ’cennete gitsin’ diyerek suni gölete atıp ardından da kendisini suya bıraktı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
Oğlunu ’cennete gitsin’ diyerek suni gölete attı

Eskişehir’de psikolojik rahatsızlığı bulunan bir anne, 6 yaşındaki oğlunu ’cennete gitsin’ diyerek suni gölete atıp ardından da kendisini suya bıraktı. Anne ve oğlu çevredekiler tarafından kurtarılırken ikili tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında gerçekleşti. İstanbul’dan Eskişehir’e çalışmak için gelen Gülşah A. (24), 6 yaşındaki oğlu Y.E.A. ile birlikte geceyi kentte bir otelde geçirdi. Ardından Şeker Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine bağlı Kentpark’a giden anne, oğluyla birlikte suni gölet çevresinde bir süre dolaştıktan sonra burada bulunan köprünün üzerine çıktı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen anne Gülşah A., çocuğunu kucağına alıp ’Cennete gitsin’ diyerek suni gölete attı. Anne, ardından kendisini de köprünün üzerinden suni göletin sularına bıraktı.



Kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı


Kadının önce çocuğunu ardından da kendisini gölete bıraktığını gören çevredekiler, durumu ekiplere bildirirken yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki suni gölete girerek kadın ve çocuğu da kurtardı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince buradaki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.



Eşiyle sıkıntıları varmış


Burada tedavi altına alınan Gülşah A., Eskişehir’e çalışmak için geldiğini ve eşiyle sıkıntılar yaşadığını belirtti. Geceyi kentte geçirdiğini kaydeden Gülşah A., oğlunu da ’Cennete gitsin’ diyerek suya bıraktığını ardından da kendisinin suya atladığını ifade etti. İşlemlerinin ardından Gülşah A. hastanenin psikiyatri servisine alınırken sağlık durumu iyi olan 6 yaşındaki Y.E.A. ise tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
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