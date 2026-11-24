İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde 2022 yılında hayvancılıkla uğraşan ve kasaplık yapan Orçun Maviş (46), oğluna saldırdığını öğrendiği ve birkaç gün sonra da kendisine saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Maviş hakkında "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, 20 Şubat 2024 tarihinde sanığın eylemini 'zorunluluk hali' kapsamında değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinafa taşındı. İtirazları inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında eksik değerlendirme yapıldığına hükmederek beraat kararını bozdu.

Dosya Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

TANIK: KÖPEK ANNEMİ ISIRDI BANA VE KIZIMA SALDIRDI

Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar, sanık Orçun Maviş ve hayvanseverler katıldı. Tanık olarak dinlenen Buse Y., "Renkli bir köpek, bana ve kızıma saldırdı. Evimizin etrafında çok fazla köpek var. Gözümün önünde birçok insana saldırdılar. Annemi de ısırdılar. Sanığın vurduğu köpeğin, benim bahsettiğim köpek olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o köpek hep sessizce yaklaşıyordu. Oturduğumuz bölgede başıboş köpek sorunu vardı" dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu Ayşegül A. ise "Köpekler tarafından birçok kez saldırdığı olmuştur, beni yerde sürüklediler. Onun vurduğu köpek bana saldıran köpeklerdendi. Poliste ve belediyeye şikayetlerim de vardı. Biz köpeklerden korkuyoruz diye köpek düşmanı değiliz" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE KÖPEK ÖLDÜRDÜ

Sanıktan şikayetçi olan katılan Irmak Kevser Eğilmez ise "Olayın tek tanığı benim. Köpeğin saldırması söz konusu değildi. Köpek iri de değildi. Sanık daha önce de köpekleri vurdu, beni de vurabilirdi" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Köpekler o bölgeyi sahiplendi ve o alana giren kişilere saldırıyorlardı. O köpek öldükten sonra ısırma olayı olmadı. Beraatimi talep ederim, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, köpeğin saldırısını bertaraf etmek için sanığın ateş ettiğini değerlendirerek eylemin 'zorunluluk hali' kapsamında değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına dair mütalaa verdi.

AVUKAT VE SEYİRCİ SALDIRDI

Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği Avukatı Kübra O., cezalandırılmasını istediği sanığa "İblis" dedi. Sanık avukatları duruma tepki göstererek söylemi tutanağa geçirilmesini istedi. Yaşananların tutanağa geçirilmesi sonrasında katılan avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Avukat Kübra O., sanığın kendisine ters ters baktığını iddia ederek saldırdı. Erkek bir seyirci de sanığa yumruk attı. Duruşma salonunda bir anda kargaşa yaşandı. Polislerin araya girmesi ile duruşma salonu boşaltıldı. Duruşma ertelenirken, sanık kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.