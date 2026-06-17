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Gündem Oğlum sakın ölme! Park kavgasında bıçaklanan oğluna böyle seslendi
Gündem

Oğlum sakın ölme! Park kavgasında bıçaklanan oğluna böyle seslendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Oğlum sakın ölme! Park kavgasında bıçaklanan oğluna böyle seslendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla, olayı gerçekleştiren şahıs ise demir sopayla yaralandı. Göğsünden bıçaklanan ağır yaralı oğluna yerde tampon yapan yaralı babanın, "Oğlum sakın ölme" diye seslenmesi yürekleri dağladı.

Yavuz Selim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta lastik deposu ve tamir işi yapan baba-oğul Ahmet Dursun ve Savaş Dursun ile demir doğrama atölyesi sahibi Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Aniden büyüyen kavgada sopa ile darp edilen Muhammed A. Aldığı bıçakla Ahmet ve Savaş Dursun'u çeşitli yerlerinden yaraladı.

BAŞINDAN BİR AN BİLE AYRILMADI

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savaş Dursun kanlar içerisinde yere yığılırken boynundan yaralanan babası Ahmet Dursun oğlunun yarasına tampon yapıp, başından bir an olsun ayrılmadı. Kanlar içinde yerde yatan oğluna "Sakın ölme oğlum" diye seslenen yaralı ve acılı babayı olay yerindeki vatandaşlar teselli etti.
112 ambulansına alınan yaralı baba ve oğlu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sopa ile darp edilen olayın şüphelisi Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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