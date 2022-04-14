Oğlum dizisinde katil belli oldu ama izleyenler başka birini işaret ediyor

Her bölümü ile Kaan'ın katilinin belli olmasını bekleyen Oğlum dizisi izleyenleri artık finale çok yakın. Oğlum'un dün akşam yayınlanan bölümünde Tuğrul, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İşte son bölümde yaşananlar...

Efe'nin masumiyetini kanıtlayabilecek olan eldivenleri Tuğrul'un yok etmesi, Zeynep'i öfkeden çıldırttı. Efe'yi Bulut'un yanına göndererek Tuğrul'la yüzleşen Zeynep, Tuğrul'un tüm eşyalarını yakarak onu evden kovdu. Öfkeden gözü dönen Zeynep'e karşı Tuğrul bir şey yapamazken, gürültüyü duyan komşular polisi aradı. Zeynep karakolda Tuğrul'un eldivenleri yaktığını Sedat'a söyledi. Sedat, Tuğrul'u sorguladı ancak Tuğrul kanıtı yaktığını kabul etmedi. Masum olduğuna inanan Efe artık okula dönmek istiyordu. Zeynep, Efe ile birlikte okula gitti ancak müdürün olumsuz yanıtıyla karşılaştı. Efe'ye yapılan tavırdan rahatsız olan ve oğlunun üzülmesine dayanamayan Zeynep, okulda Efe'nin masum olduğunu anons etti. Annesinin bu hareketi Efe'nin yüzünü güldürürken anne oğul arasındaki bağ da giderek kuvvetleniyordu.

Efe, Melike'ye masum olduğunu söylemek istedi. Zeynep henüz bunun için erken olduğunu düşünse de oğlunu kıramadı. Kaan'ın otopsi sonucunu öğrenen Melike ise Zeynep'e sert tepki gösterdi. İkisinin konuşmasına şahit olan ve Kaan'ın boğularak öldürüldüğünü öğrenen Efe büyük bir yıkım yaşadı. Efe'nin gözyaşları Melike'yi derinden etkilese de acılı anne yumuşamadı.

Olay yeri inceleme raporunda çıkan farklı bir toprak kalıntısı üzerine olay yerine yakın olan fabrika araştırılmaya başlandı. Sedat ve Demet, kamera kayıtlarını inceleyince Tuğrul'un aracının şüpheli alanda olduğunu gördüler. Bunun üzerine Sedat, Tuğrul'un olay günü telefon kayıtlarını inceletti ve şaşırtan bir sonuçla karşılaştı. Tuğrul o fabrikanın olduğu yerde olay günü bulunmuştu. Tuğrul için polisler hemen harekete geçerken bu sırada Tuğrul da Efe'yi alıp kaçmaya karar verdi.

Tuğrul yakalandı

Canan'dan Bulut'un Efe'nin dayısı olduğunu duyan Ceren, Sedef'le yüzleşti. Bulut'un gerçek kimliğini öğrenen Sedef büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Polisler Tuğrul'u almak için eve gitti ancak Zeynep, Tuğrul'un Efe ile birlikte gittiğini söyledi. Tuğrul'un geç kalması üzerine telaşlanan Zeynep, Sedat'a durumu anlattı. Sedat hemen duruma müdahale edince Efe'yle uzaklara gitmek için yola çıkan Tuğrul, polisler tarafından durduruldu. Tuğrul, cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken bu anlara şahit olan Efe büyük korku yaşadı. "Kaan'ın katili Tuğrul mu?" sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor.

Dizi takipçileri ise Tuğrul'un yine de katil olmadığını ve ormanda yaptığı gizli işlerin ortaya çıkmaması için susacağını düşünüyor. Katilin bambaşka biri çıkacağını düşünenler çoğunlukta...