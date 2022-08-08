Oğlu darbedilen baba pompalı ile dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde oğlunun eğlence mekanının bahçesinde darp edildiğini gören baba, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği garson öldü, mekan sahibi ve 2 çalışanı ise yaralandı.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Tekke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakan K.’ye ait eğlence mekanının bahçesinde oğlu A.O.S.’nin darp edildiğini gören baba A.Ş., yanında getirdiği pompalı tüfeği gözünü kırpmadan ateşledi. Saçmaların isabet ettiği mekan sahibi Hakan K., garson M.T., K.B. ve Barış Sarıkaya (29) yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi ve Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Baba ve oğlu teslim oldu

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin eğlence mekanında yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Barış Sarıkaya’dan acı haber geldi. Sarıkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba ve oğlu ise karakola giderek teslim oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.