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Siyaset Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamının Oğlu DYP istanbul milletvekili Jefi Kamhi’nin ise, 28 Şubat sürecinde Çiller'in Erbakan ile anlaşarak Refahyol Hükümetini kurması üzerine tepki olarak güvenoylamasında red oyu verdiği hatırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:46:00 - 2020-10-08 09:50:05
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da doğan ve Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri gündeme geldi.

Yaşamını yitiren Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Jak Kamhi’nin, 1998 yılında yayınlanan Zaman gazetesindeki haberde FETÖ’nün ‘hoşgörü ve uzlaşma’ adına gayretlerini takdir ettiği ifadeler yer aldı.

Ertuğrul Alasağ'ın haberinde, 'Türkiye’yi ve Osmanlı’yı asırlardır ayakta tutan, diğer dinlere saygı ve başka toplumları sevmeyi içeren değerlere dikkat çeken Kamhi: Hoşgörü girişimi epeydir izliyorum, hayranlıkla karşılıyorum. Bu esasen ecdatlarının izinde olduğunu gösteriyor. Maalesef ülkemizde karşılaştığımız bazı ters akımlar, Türk toplumunun bu üstün değerlerine yöneliktir. Gülen bu tutumları reddediyor ve Türkiye’mizi layık olduğu yerde tutuyor’ ifadeleri yer aldı.

15 Temmuz’da hain darbe girişimine yol açan Fetullah Gülen’in bu yayınını Liberaller ve Liberal Projeler kitabının yazarı Fatih Şahintürk, ‘Osmanlı ve Sefaradlar…’ şeklinde paylaştı.

Fatih Şahintürk sosyal medyada şunlara da değindi:

Jak Kamhi hakkında son not;

Oğlu DYP İstanbul Milletvekili Jefi Kamhi, 28 Şubat sürecinde Çiller'in Erbakan ile anlaşarak Refahyol Hükümetini kurması üzerine tepki olarak güvenoylamasında red oyu vermiş, daha sonra Cindoruk ve Coşkun Kırca ile birlikte istifa edip BTP'yi kurmuştu.

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Yorumlar

Amine

Usaklarina tabiki guzellemeler yapar
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mahoaga

Masonların birbirlerinin 'BİRADERİ' olduklarını unutmayalım!
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