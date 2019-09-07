Oğlu 4 yıldır PKK'nın elinde olan annenin sözleri yürek burktu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Kanser hastası annesini görmek için 4 yıl önce özel aracıyla Malatya'ya gelirken, Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen bir grup PKK'lı terörist tarafından dağa kaçırılan Semih Özbey'in serbest bırakılması için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Diyarbakır’da oturma eylemine katıldı

Oğluna kavuşabilmek için yardım bekleyen anne Sadiye Özbey'in acısı ise her geçen gün daha da artıyor. Acılı anne son olarak Malatya'dan Diyarbakır’a giderek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı.

Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim

55 yaşındaki gözü yaşlı anne Sadiye Özbey, oğlunun acısından her gün daha çok üzüldüğünü ve kahrolduğunu anlatan acılı anne, “Benim oğlumla hayallerim vardı, ben onu evlendirecektim, mürüvvetini görecektim. 4 senedir o orada bizde burada mahvolduk. Biz yaşayan ölüyüz, biz Semih'imizi istiyoruz, Semih'imi almadan buradan gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Semih Tunceli Pülümür yolundan özel arabası ile giderken önünü kesip Semih’i alıp götürüyorlar. 4 yıl oldu o günden beri sürekli çalmadığımız kapı kalmadı. Astsubaydı bir tek videolarını yayınladılar. Çocuğumuz gelinceye kadar biz burada oturacağız. Diğer aileleri de bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanım ben yavrumu çok özledim

Anne Özbey, “Çok yaralıyım, çok üzüntülüyüm. Semih gitti gideli her gün benim içimde, ben hep onunlayım. Ne yiyor, nasıl bir ortamda yaşıyor, aç mı susuz mu, üşüdü mü? Ben yavrumu çok özledim, sesini kokusunu çok özledim. Bütün yetkililere buradan sesleniyorum, özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Yavrumu çok özledim artık görmek istiyorum. Oğlumun bir an önce gelmesini istiyorum. Bir gece yok ki gözyaşlarım yastığımı ıslatmasın. Tüm anneler kendilerini benim yerime koysun, onların evlatları bir gece gelmese ne yaparlar onu düşünsünler. Benim için seslerini yükseltsinler” diye konuştu.