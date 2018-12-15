‘Oğlancı’ Zelyut’un sapkın kitabı toplatılsın!

Harun Sekmen İstanbul

Milli ve manevi değerlerimize olan tahkir edici tutumuyla bilinen Rıza Zelyut’un ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli skandal kitabı tepkileri de beraberinde getiriyor. Hiçbir ilmi derinliği olmadan çalakalem yazılmış provokatif içerikli paçavra, 600 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmetmiş bir devletin yöneticilerine ‘eşcinsel’ iftirasında bulunuyor. Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu’nun, siyah poşette satılması yönündeki kararına rağmen, ‘sapkınlığı yücelten’ bir bilirkişi raporuyla normal bir şekilde raflarda yerini alan sözde kitap, mazimize dil uzatıyor. Akit’in konuyu gündeme taşımasının ardından panikleyen Zelyut, ‘hedef gösterildim’ algısı oluşturarak rezaletini gizlemeye çalışırken, sapkın kitabın basımcısı Kaynak Yayınları da gazetemizi mahkemeye vererek, kitabın rahat bir şekilde satılması için zaman kazanmaya çalışıyor. Tarihçiler ise hiçbir ilmi derinliği olmayan ahlaksız kitaba ateş püskürüyor.

Tarihçi tepkisi

Tarihçi yazar Şükrü Altın, Osmanlı Padişahlarının yüksek seciyeli insanlar olduğuna işaret ederek, “Padişahlarımızın bir kısmı evliyadır, bir kısmı Allah dostudur. Osmanlı dediğimiz zaman bir düşüneceğiz. Tarihimizi felç ettiler, insanlarımızı felç ediyorlar. Rıza Zelyut, kitabının çok satması için böyle bir yola başvurmuş herhalde” dedi. Tarihimizi karalamanın kimseye faydası olmayacağını kaydeden Altın, “Osmanlı’nın nesilleri Zelyut’u mahkemeye verse ceza yer. Böyle bir şey söylenmez söylenemez. Aslı astarı yok. Hayal mahsulü söylemler” ifadelerini kullandı. Kitabın genç beyinleri ifsad ettiğini vurgulayan Altın, “Bu kitap derhal toplatılması gerekir. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne de saldırıdır. Yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar” şeklinde konuştu.

İftira ve asılsız iddialar

Araştırmacı tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, “Özellikle son 15 yılda bir Osmanlı’yı karalama kampanyası başlatıldı. Osmanlı’nın yeniden doğuşuna darbe vurmak için yapıyorlar. Fatih’e de Hristiyan dediler. Tamamen iftira. Türkiye’de ve dünyada Osmanlı ruhuna bir özlem belirdi. Bu havayı kırmak için büyük bir çaba sarf ediliyor” dedi. Bu tarz kitapların belirli çevrelerce operasyonel amaçlı bastırıldığına dikkat çekerek, “Bu özellikle belirli güçler tarafından yapılıyor. Eşcinsellik iddiası da bu kampanyanın bir parçası ve tamamen iftira. Ecdada hakaret içerikli bir kitap toplatılmalı” şeklinde konuştu.