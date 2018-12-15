0553 313 94 23

‘Oğlancı’ Zelyut’un sapkın kitabı toplatılsın!

Milli ve manevi değerlerimize olan tahkir edici tutumuyla bilinen Rıza Zelyut’un hiçbir ilmi derinliği olmadan çalakalem yazılmış provokatif içerikli paçavra, 600 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmetmiş bir devletin yöneticilerine ‘eşcinsel’ iftirasında bulunduğu ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli skandal kitabı tepkileri de beraberinde getiriyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:15
‘Oğlancı’ Zelyut’un sapkın kitabı toplatılsın!

Harun Sekmen  İstanbul

Milli ve manevi değerlerimize olan tahkir edici tutumuyla bilinen Rıza Zelyut’un ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli skandal kitabı tepkileri de beraberinde getiriyor. Hiçbir ilmi derinliği olmadan çalakalem yazılmış provokatif içerikli paçavra, 600 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmetmiş bir devletin yöneticilerine ‘eşcinsel’ iftirasında bulunuyor. Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu’nun, siyah poşette satılması yönündeki kararına rağmen, ‘sapkınlığı yücelten’ bir bilirkişi raporuyla normal bir şekilde raflarda yerini alan sözde kitap, mazimize dil uzatıyor. Akit’in konuyu gündeme taşımasının ardından panikleyen Zelyut, ‘hedef gösterildim’ algısı oluşturarak rezaletini gizlemeye çalışırken, sapkın kitabın basımcısı Kaynak Yayınları da gazetemizi mahkemeye vererek, kitabın rahat bir şekilde satılması için zaman kazanmaya çalışıyor. Tarihçiler ise hiçbir ilmi derinliği olmayan ahlaksız kitaba ateş püskürüyor.

Tarihçi tepkisi

Tarihçi yazar Şükrü Altın, Osmanlı Padişahlarının yüksek seciyeli insanlar olduğuna işaret ederek, “Padişahlarımızın bir kısmı evliyadır, bir kısmı Allah dostudur. Osmanlı dediğimiz zaman bir düşüneceğiz. Tarihimizi felç ettiler, insanlarımızı felç ediyorlar. Rıza Zelyut, kitabının çok satması için böyle bir yola başvurmuş herhalde” dedi. Tarihimizi karalamanın kimseye faydası olmayacağını kaydeden Altın, “Osmanlı’nın nesilleri Zelyut’u mahkemeye verse ceza yer. Böyle bir şey söylenmez söylenemez. Aslı astarı yok. Hayal mahsulü söylemler” ifadelerini kullandı. Kitabın genç beyinleri ifsad ettiğini vurgulayan Altın, “Bu kitap derhal toplatılması gerekir. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne de saldırıdır. Yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar” şeklinde konuştu.

İftira ve asılsız iddialar

Araştırmacı tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, “Özellikle son 15 yılda bir Osmanlı’yı karalama kampanyası başlatıldı. Osmanlı’nın yeniden doğuşuna darbe vurmak için yapıyorlar. Fatih’e de Hristiyan dediler. Tamamen iftira. Türkiye’de ve dünyada Osmanlı ruhuna bir özlem belirdi. Bu havayı kırmak için büyük bir çaba sarf ediliyor” dedi. Bu tarz kitapların belirli çevrelerce operasyonel amaçlı bastırıldığına dikkat çekerek, “Bu özellikle belirli güçler tarafından yapılıyor. Eşcinsellik iddiası da bu kampanyanın bir parçası ve tamamen iftira. Ecdada hakaret içerikli bir kitap toplatılmalı” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:15
  1. İstanbul
  2. Rıza Zelyut
  3. Osmanlı’da Oğlancılık
  4. Akit
  5. Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu
  6. Tarihçi yazar Şükrü Altın
  7. Osmanlı Padişahları
  8. Türkiye Cumhuriyeti
  9. Araştırmacı tarihçi yazar Süleyman Kocabaş
  10. Eşcinsellik

YORUM YAZ

  • intertiumintertium50 dk önce
    Allah belanı ve dahi cezanı versin hemen domuz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek
  1. Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık..
  2. Taksim'de inanılmaz hırsızlık! Polis..
  3. Bakan açıkladı! E-ticarette yeni dönem
  4. Sembol yasasına tepki: Hedef Müslümanlar
  5. İBB, dijital reklam alanları için..
  6. Bakanlıkların yeni logolarında sona..
  7. Bursa'da ortalık bir anda karıştı! 7..
  8. Türkiye’yi eleştiren Almanya’da,..
  9. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
  10. İsrail güçleri Filistinli 2 balıkçıyı..
  11. "Tren kazasına ilişkin ifadeler..
  12. İsrail askerleri zulme direnen 150..
  13. Yüzmede görünmez kaza
  14. Dil kanseri nedir?
  15. Mehmet Muş, AA'nın "Yılın..
  16. Boydak'ların FETÖ'ye desteği gerekçeli..
  17. Gediz Nehri Havzası için harekete geçti
  18. Akın İpek, holdingi üs olarak kullanmış!
  19. 2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da
  20. Bylock'un teknik analizi ortaya çıktı
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak