“Oğlancı” Rıza Zelyut bu kez Said Nursi’ye saldırdı!

yeniakit.com.tr Rıza Zelyut çıldırdı!.. Kin ve nefret kustuğu yazılarıyla geçinen Aydınlık yazarı Zelyut, bu kez, “Osmanlı’da Oğlancılık” isimli rezil kitabını savunmadığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, ardından Said Nursi’ye saldırdı. Risale-i Nur gibi, yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmuş bir kitabı kaleme alan Said Nursi’yi Amerikancı ve Papa’cı olmakla suçladı.

Adeta kin kustu

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki konuşmasında, Nurcuların lideri Said-i Nursi’nin kitaplarına getirilen yasağın kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi.” yazan Zelyut, Said Nursi’ye şu skandal kelimeleri söyledi:

“Amerikancı ve Papa’cı bu tarikat adamı için gösterilen duyarlılığı anlıyorum... Fikir özgürlüğü savunuluyor... Said-i Nursi gibi cumhuriyet ve Atatürk düşmanı birisinde bulunsa bulunsa Orta Çağ’a özgü sabit fikirler bulunur ama neyse... Peki Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk devrimlerini savunan, Osmanlıcı gericiliğe ve AKP dayatmalarına karşı çıkan yazarları böyle savunuyor mu?”

Rezil kitabını hatırlattı

“Osmanlıda Oğlancılık” isimli iğrenç kitabının sansür edildiğini söyleyen Zelyut, “Olsun; biz Kılıçdaroğlu’na rağmen 6 OK başta olmak üzere Kemalist ilkeleri savunmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost

‘Oğlancı’ Zelyut’un sapkın kitabı toplatılsın!

Ahlaksız kitabın yazarı Zelyut'a Osmanlı tokadı!