ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EGM 109. ÖGG sınav sonuçları tarihi 2024
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sınav soru-cevaplarını ve sonuç araştırmalarına başladı. Kılavuzda ÖGG sonuçlarının ilan edileceği tarihe ve sınav soru-cevaplarının erişime açılacağı tarihe yer verildi.
Haziran ayında gerçekleştirilen ÖGG sonuçlarıyla ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 2024 yılı sınav takvimine göre, yılın üçüncü ÖGG sınavı 29 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
ZGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Takvimde, ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 2 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.