ÖĞ-DER Genel Başkanı’ndan kadın cinayetleriyle ilgili çarpıcı tespit: İstanbul sözleşmesi kadın cinayetlerinde artış meydana getirdi

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Medyanın daha aktif kullanılmasıyla birlikte kadın cinayetleri toplum genelinde daha çok yer etmeye başladı. Son örneği Emine Bulut cinayetiyle duyulan kadın cinayetlerinin sebeplerine ilişkin konuşan Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “Yaşanan bu zalimlikler inanç, kültür ve ahlâkımıza aykırı bencil batıcı eğitim sisteminin ve ahlaksızlığın, keyfiliğin ve olumsuz örneklerin çoğunlukta olduğu TV dizilerinin ürünleridir. Bu konular düzeltilmez ise benzer konuları konuşmaya devam etmek mecburiyetinde kalacağız.” dedi.

“Ailenin DNA’sıyla oynamayın!”

“Ülkemizde yaşadığımız acı olaylara bir yenisi daha eklendi.” diyen ÖĞ-DER Genel Başkanı, sözlerine şöyle devam etti: “Boşandığı kişi tarafından çocuğunun gözü önünde hunharca ve alçakça katledilen Emine Bulut cinayeti yüreklerimizi yaktı. Bu konuda ÖĞ-DER olarak defalarca yetkilileri ailenin DNA’sıyla oynamayın diye uyardık. Sık sık karşılaşılan kadın cinayetleri ve diğer olumsuzluklar eğitim eksikliğinin ve bencilleşmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan bu zalimlikler inanç, kültür ve ahlâkımıza aykırı bencil batıcı eğitim sisteminin ve ahlaksızlığın, keyfiliğin ve olumsuz örneklerin çoğunlukta olduğu TV dizilerinin ürünleridir. Bu konulur düzeltilmez ise benzer konuları konuşmaya devam etmek mecburiyetinde kalacağız.”

“İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kadın cinayetlerini artırdı!”

İstanbul Sözleşmesi’nin ve ona bağlı olarak geliştirilen 6284 sayılı kanunun kadın cinayetlerinde artış oluşturduğuna dikkat çeken Sürücü, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra benzer olumsuzluklar da artış olmuştur. Her kadın cinayetinden sonra sonuç üzerinden tartışmalarla zaman harcamak yerine bu zalimliklere karşı tepkilerimizi ortaya koyarken yetkilileri bu olumsuzluklara neden olan şartların ortadan kaldırılması için çalışma yapmaya davet ediyoruz.”

“Kadın ve çocuk katili ABD’nin Türkiye’de konuşlanması üzücü bir durumdur!”

“Bütün bunların yanı sıra dünyada birçok kadın ve çocuğun ölümüne öncü olan ABD'nin ülkemiz topraklarına harekât merkezi kurmuş olması ise başka bir garabettir.” diyen Sürücü sözlerini şöyle sürdürdü: “Zalimin kendi menfaatinin dışında iş yaptığı ne zaman görülmüştür? Şanlıurfa'ya Amerikan askerlerinin gelmesi bölgeye barışa katkı sağlamayacağı gibi teröre ve zulme zemin açacağı kesindir. Millî mücadeledeki gazi illerimizden birisi olan Şanlıurfa'ya Amerikan askerlerinin gelmesi bağımsızlığı şiar edinmiş bir milletin evlatları olarak bizim için üzücüdür. Mücadele ettiğimiz PKK'nın Suriye'deki izdüşümü olan terör örgütlerine tırlarla silah veren Amerika’nın ülkemize dün hiçbir faydası olmadığı gibi bugün de hiçbir faydası olmayacaktır. Bu yüzden onları anladığı dilden konuşup ‘go home’ diyoruz. Ne askerlerimizin ne sınırlarımızın güvenliği ABD'ye emanet edilemez. Kılavuzumuzu yanlış seçmeyelim.”