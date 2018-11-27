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Öfkeyle yapılan ev işleri sağlık sorunlarına sebep oluyor

Öfkeyle kalkan zararla otursa iyi.. Bu durumda sağlığını kaybediyor..

27 Kasım 2018 Salı 20:14
Öfkeyle yapılan ev işleri sağlık sorunlarına sebep oluyor

Ev hanımı veya çalışan bir hanım olunsa da herkes muhakkak temizlik ve ev İşleri yapıyor. Temizlik işi gerçekten yorucu ve külfetli bir iş. Birçok hanım haftada bir ya da ayda 2 kere temizlik işleri için hizmetli yardımı alsa da muhakak zaman zaman kendi temizliğini kendisi yapmak zorunda kalıyor..

Temizlik yaparken lavaboları ovmak, yerleri ve fayansları silmek ya da yerleri süpürmek gibi birçok iş bele ağır yük verilerek yapılıyor.

Ayrıca birçok defa ağır eşyaları oradan buraya çekmek, itmek veya kaldırmak gibi hareketler yapılmak zorunda kalınıyor. Halbuki bunlar hanımların bel sağlığını tehdit edecek hareketler. Gençliğe bile güvenmemek gerek, böylesi hareketler yapılırken. Bu tür itme, çekme, kaldırmalar gençlik, güçlülük dinlemez. Hatta çok basit bir eğilip doğrulma esnasında bile en güçlü bünyelerin bile en hassas yerden belinden incinip düzelmesi, çok zor hastalıklarla ömür boyu boğuşması söz konusu olabiliyor.. Siz siz olun, evinizi temizler ve düzenlerken tedbirli hareket edin.. Bu tedbirin ilki sakin huzurlu bir ruh haliyle iş yapmaktır. Kesinlikle öfkeliyken ev işi yapmaya kalkmayın. Öfkeyle kalkan sadece sarfedeceği sözlerden dolayı değil, yapacağı basit ama ani hareketler yüzünden bedenen de zararlı çıkmaktadır.

Bu ilk uyarıdan sonra ev işlerini yaparken dikkat edilmesi gereken hususları size şöyle sıralayabiliriz:

Fayansları silerken çok bastırmak yerine önceden ıslatıp lekelerin yumuşamasını bekleyin. Böylece lekeleri ovmamış ve bel sağlığınızı korumuş olursunuz..

Çok ağır mobilyaları tek başınıza kaldırmayın, çekmeyin, sürüklemeyin!

Eğilip bir şey alırken belinizden eğilmeyin. Dizlerinizi bükün. Yavaşça çökün ve aldığınızla birlikte doğrulurken yavaşça doğrulun. Böylece belinize yük binmemiş olur.

Bel sağlığınız için uzun süre aynı şekilde kalmayın. Belinizi hareket ettirin.

Lekelerle inatlaşmayın. Halıları ovarak temizleyeceğim diye didinmeyin.

Temizlik yaparken belinize sıkı ve kalın bir kemer veya kuşak takın. Bu kemer/kuşak ağırlığın belinize eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:14
  1. ev işi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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