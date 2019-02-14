Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur ve her insan öfke duygusunu yaşar. Ama öfkeniz kontrolden çıkıp karşınızdakini de çileden çıkarırsa sonuç, trafikte yol vermemekten başlayıp cinayete veya evde yuvanın yıkılmasına varabilir. Ne sizin öfkeniz kontrolden çıksın, ne de karşınızdaki çileden!..

Kontrol altına alınamayan öfke giderek artar ve ünlü deyişle, öfkeyle kalkmanız, zararla oturmanıza sebep olabilir.

Öfkesini yenemeyen, karşı şiddete yenilir, sözünü yabana atmamak gerek.

Hele aile içinde fiziki gücü sınırlı hanımların ölçüyü kaçırmaları, filmlerdeki Batı toplumlarının aile yapılarıyla bizim aile yapımızın farkını kavrayamadan onları taklitle kocalarını "gagalamak" istemeleri akşam haberlerinde televizyonlardan facialar dinlememize sebep oluyor. Bazı Batı destekli feminist güruhun tahrik ettiği bu tuzağa düşmemeliyiz.

Sağlık da elden gider

Başkasını geçelim; öfkenizi kontrol edemiyorsanız, sağlığınızı da tehlikeye atıyorsunuz demektir. Öfkeden kapı, duvar veya cama yumruk atma, şunu bunu kırma, eşyaları tekmeleme bağırıp çağırma bünyenize zarar! Ne gün nerede nasıl bir illetle bedenin isyan edip sizi hastane hastane, doktor doktor gezdireceğini bilemezsiniz.

Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur, demiştik fakat kontrolünüz altında tutabiliyorsanız. Öfkenize sebep olan hadiseyi içinize atmak yerine tepki vermeniz bünyenizi rahatlatacaktır. Öksürmek bedenin tepkisidir. Öksürmeyi bastırmaya çabalamak bedenin tepkisini bastırmaya çabalamak gibi bir saçmalıktır. Öfke de öksürük gibi bedensel ama ruhî bir tepkidir. Öksürükten farklı olarak yaradılışımızdan gelen bir kontrol edilebilirliği vardır.

Kızgınlık ve öfke doğru bir biçimde ifade edilemezse, bir süre sonra bu duygu kişinin kendisine döner ve yüksek tansiyon, ülserler, alerjiler ya da depresyon gibi sorunlara yol açabilir.

Dil çok önemli

Mesela kimi anne ve babaların çocuklarına yönelik kontrolsüz öfkeleri ileriki yaşlarda yavrularının da öfke kontrol sorunu yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Aile içinde iletişimin güçlü olması, öfkenin veya sorunların konuşulması, diğer aile bireyleri ile paylaşılması, sevgi ve şefkat dilinin kullanılması bütün sorunları çözebilir.

Pekiy, na'pim bir yol göster

Gevşe: Derin nefes alıp ver.. Ortamı değiştir, başka odaya geç veya açık havaya çık..

Kendine telkin: “Sakin ol”, “Sabırla hissiyatını ifade et. O zıvanadan çıkmış durumda, sen çıkma..” şeklinde telkinler.

Düşünceleri değiştir: Öfkeli insanlar düşüncelerini söverek, bağırıp çağırarak ifade etme eğilimindedirler. Öfkenin her zaman bu şekilde ifade edilmediği, farklı yöntemleri de olduğunu bilmek, duygularını ifadeye yönelmek. Sert bakmak, "lâhavle" çekmek gibi..

Olumluya odaklan: “Her şey mahvoldu!”, “Yine öfkemi kontrol edemeyeceğim” gibi düşüncelerden uzaklaşıp olumluyu düşünmek, bunu aşabileceğinize güvenmek

Öfke sebebini sorgula: Kuşkusuz son derece zor, saniyeler, dakikalar içinde aklî melekelerle hareket etmeye geçme çabasıdır bu. Zor ama bir o kadar da netice alıcı..Ama iradesi güçlü insanlar başarabilirler ve "sebebin" kendilerini zıvadadan çıkarmasını engelleyebilirler.

Daha iyi iletişim: Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu önyargıları yönünde davranma eğilimindedirler. Oysa önyargılar hep yanıltıcıdır. Sakin, sabırlı bir dille durum muhakemesi yapmak problemi çözebilir.

Şakaya vur: Öfkenizin yoğunluğunun azalmasına yardımcı olabilir. Her şeyden önce daha dengeli bir bakış açısı sağlar. Çünkü mizah dili ile yaşanılan, öfkenin bir arada bulunması mümkün değildir. İçinde bulunduğunuz durumun komik taraflarına odaklanabilir, hakaret yerine işi şakaya vurabilirsiniz. Ya da hakareti şaka diliyle karşılayabilirsiniz. Ama bu dili kullanırken iki noktada çok dikkatli olmak gerekir.

Öncelikle mizah kullanmanın, sorunlarınızı gülerek geçiştirmek demek olmadığını, tersine onlarla yapıcı bir şekilde yüzleşebilmeniz demek olduğunu bilmelisiniz.

İkincisi de mizah kullanayım derken, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu da sağlıksız öfke ifadesinin bir başka yoludur.