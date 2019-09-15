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Öfkeli seli Doğu’dan Batı’ya yayılıyor

PKK’nın, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 sivili şehit etmesinin ardından başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere birçok ilde başlatılan “Teröre lanet, kardeşliğe davet” yürüyüşleri Türkiye geneline yayılıyor.

15 Eylül 2019 Pazar 10:16
Öfkeli seli Doğu’dan Batı’ya yayılıyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Akit’e açıklamalarda bulunan Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, Diyarbakır’da düzenlenen hain saldırıyı kınarken, bölgede, “Teröre lanet, Kardeşliğe davet” yürüyüşlerinin artarak devam edeceğini dile getirdiler. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulvasi Yaz, şunları dile getirdi:  “Tepkilerin sadece STK’lar tarafından gelmesi yeterli değildir. Camilerimizdeki hocalarımızdan tutun da, okullarda eğitim veren öğretmenlerimize kadar bu tepkilerin dile getirilmesi, vatandaşlarımızın daha çok bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bölgedeki aşiret liderlerinden bize yoğun bir destek var. İnşallah Doğu ve Güneydoğu’da bütün aşiret reisleri ile din adamlarımızla, işadamlarımızla bir birliktelik kurarak teröre karşı sesimizin daha da yükselmesi için elimizden geleni yapacağız.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bandırma Şube Başkanı Gazi Arif Can da şunları kaydetti:

Bu vatanı böldürmeyeceğiz

Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sloganıyla hareket ediyoruz. Bu ülke için canlarını feda eden, her karış toprağını kanıyla sulayan bu milleti asla bölemeyecekler. Diyarbakır’daki hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Doğu’da yapılan ‘Teröre lanet, kardeşliğe davet’ yürüyüşlerini burada da yapacağız. Bu vatan hepimizin. Tek yumruk olursak terörün ve teröristlerin hiçbir şansı kalmaz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:16
  1. Ankara
  2. Akit
  3. Sivil Toplum Örgütü
  4. Teröre lanet Kardeşliğe davet
  5. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulvasi Yaz
  6. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bandırma Şube Başkanı Gazi Arif Can

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