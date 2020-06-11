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Dünya

Öfke Volkanı Operasyonu vura vura ilerliyor! Libya ordusu, darbeci Hafter'in "ana" damarını kesti

Libya ordusu, ülkede Hafter'e karşı yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu kapsamında, darbeci Hafter'in Trablus'a takviye gönderdiği 350 kilometrelik ana ikmal yolunu kontrol altına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:02:00 -
Öfke Volkanı Operasyonu vura vura ilerliyor! Libya ordusu, darbeci Hafter'in "ana" damarını kesti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Trablus'a takviye gönderdiği ana ikmal yolunu kontrol altına aldı.

Hafter'in ana ikmal yoluna darbe

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin güneyi ile batısı arasında sevkiyat için bir yıldan beri kullandığı 350 kilometrelik ana ikmal yolunun Libya ordusu tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hafter tarafının söz konusu yolu Trablus'a düzenlediği saldırıyı desteklemek amacıyla milis, silah ve mühimmat göndermek için ana ikmal güzergâhı olarak kullandığı kaydedildi.

Birçok idari sınırda kontrol sağlandı

Paylaşımla birlikte yayımlanan haritaya göre, güzergâh Sebha'nın kuzeyindeki Eş-Şuveyrif bölgesinden başlayıp kuzeye doğru uzanıyor ve üç kola ayrılarak Nesme, Karyat ve Mersit kentlerine ulaşıyor.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Ordudan 6 Haziran Cumartesi günü yapılan açıklamada da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" ismiyle yeni bir harekat başlatıldığı duyurulmuştu.

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