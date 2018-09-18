Öfke ve haset bedene zarar

Bel ağrısı ve sırt ağrılarının bir kısmı günlük hayatta yaşanan stres, endişe, kızgınlık, haset, kıskançlık, depresyon, üzüntü ve bastırılmış öfke gibi duygular sonucunda ortaya çıkıyor.

Bu tip duygular beyin, vücudun herhangi bir bölgesinde ağrıyı başlatma komutunu sizden habersiz olarak vermekte.. Böylece ilgi başka tarafa çekilmekte..

Bu tuzağa düşmüş olan kişi minicik ağrılarını büyütür. Aslında bu şekilde çözülememiş duygusal problemlerden kaçınmak gerekir.

Doktora müracaat ettiğinizde yapılan tetkikler neticesinde ciddi bir hastalık teşhisi net olarak ortaya konamamışsa bu durum aklınıza gelsin. Bir taraftan asıl probleminizi bulup çözmeye çalışırken diğer taraftan telkinle hasta olmadığınıza kendinizi inandırıp "Hasta değilim!" deyiniz. Ağrılarınızın hafiflediğini hatta kaybolduğunu göreceksiniz..