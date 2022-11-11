  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ofise el yapımı bomba atan 2 şüpheli tutuklandı
Yaşam

Ofise el yapımı bomba atan 2 şüpheli tutuklandı

Site yöneticisine öfkelenen iki kişi yöneticinin ofisine el yapımı bomba attı. Polisler çok geçmeden şüphelileri gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 15:02:00 -
Ofise el yapımı bomba atan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te dün sabah karşı 80 daireli bir rezidansta yaşayan adamın elektriği kesilince çılgına döndü.

Kesinti sonrası kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur K. ile ismi bilinmeyen bina yöneticisi arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından Uğur K., saat 04.00 sularında, yönetim ofisinin girişine, kendi yaptığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

Ofiste hasar meydana geldi

Patlamayla sebebiyle yönetim ofisinde ve bina girişi hasar oluştu.

2 şüpheli gözaltına alındı

Patlamanın hemen ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgiyle Uğur K. ve birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.H.'yi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23