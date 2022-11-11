Ofise el yapımı bomba atan 2 şüpheli tutuklandı
Site yöneticisine öfkelenen iki kişi yöneticinin ofisine el yapımı bomba attı. Polisler çok geçmeden şüphelileri gözaltına aldı.
Gaziantep'te dün sabah karşı 80 daireli bir rezidansta yaşayan adamın elektriği kesilince çılgına döndü.
Kesinti sonrası kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur K. ile ismi bilinmeyen bina yöneticisi arasında tartışma başladı.
Tartışmanın ardından Uğur K., saat 04.00 sularında, yönetim ofisinin girişine, kendi yaptığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.
Ofiste hasar meydana geldi
Patlamayla sebebiyle yönetim ofisinde ve bina girişi hasar oluştu.
2 şüpheli gözaltına alındı
Patlamanın hemen ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgiyle Uğur K. ve birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.H.'yi gözaltına aldı.