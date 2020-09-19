OECD tahminlerine göre Kovid-19’dan ‘en az etkilenecek’ 3. ülke Türkiye

Bakan Albayrak, Twitter hesabından OECD’nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaştı. OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore’den sonra salgından “en az etkilenecek” üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz” değerlendirmesinde bulundu.