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Ekonomi OECD tahminlerine göre Kovid-19’dan ‘en az etkilenecek’ 3. ülke Türkiye
Ekonomi

OECD tahminlerine göre Kovid-19’dan ‘en az etkilenecek’ 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminlerine göre Çin ve Güney Kore’den sonra yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınından “en az etkilenecek” üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:09:00 -
OECD tahminlerine göre Kovid-19’dan ‘en az etkilenecek’ 3. ülke Türkiye

Bakan Albayrak, Twitter hesabından OECD’nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaştı. OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore’den sonra salgından “en az etkilenecek” üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

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