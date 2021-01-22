OECD İstanbul Merkezi bugün törenle açılıyor
Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) iş birliğiyle kurulan “OECD İstanbul Merkezi” bugün düzenlenecek tanıtım toplantısıyla açılacak.
Açılış programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve çeşitli ülkelerden bakanlar ve üst düzey davetlilerin katılımıyla yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. İstanbul-Odakule binasında faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak. OECD’nin ana karargahı olan Paris dışında, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington’da da merkezleri bulunuyor. OECD İstanbul Merkezi, OECD’nin 5’inci bölgesel merkezi olarak faaliyetlerini yürütecek.