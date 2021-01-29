OECD İstanbul Merkezi açıldı

Pekcan, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi bir dönüşüme zorladığını, bu süreçte, uluslararası iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunun, yıkıcı rekabetten ziyade, adil ve yapıcı rekabetin ne denli gerekli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, “Şimdi vakit, OECD’nin de sıklıkla vurguladığı gibi ‘pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme’ vaktidir. Bu çerçevede, OECD’den ve OECD İstanbul Merkezi’nden, ülkemiz, bölgemiz ve dünya adına önemli katkılar bekliyor olacağız. Biz de Türkiye olarak yapılacak tüm çalışmalarda etkin bir şekilde yer almaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Pekcan, “OECD İstanbul Merkezi’nin kullanımı için İstanbul’un en merkezi konumlarından birisinde bir ofis tahsis etmiş bulunmaktayız. Merkez, ilk etapta 5 yıllık bir süre için kurulmuş olacak. Ancak biz biliyoruz ki ortaya çıkaracağı seçkin çalışmalar sonucunda bu merkez, daha uzun yıllar boyunca İstanbul’da kalacaktır. Türkiye olarak, merkezin layıkıyla faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla her yıl 1 milyon avro tutarında bir gönüllü katkı sağlayacağız” diye konuştu.

5. Bölgesel Merkez

Pekcan, “OECD’nin dünya genelindeki 5. Bölgesel Merkezi olarak Türkiye’yi ve İstanbul’u seçmesi oldukça doğru ve yerinde bir seçimdir. İstanbul her zaman tarihin, medeniyetlerin, kültürün, doğanın, ticaretin ve insanların buluştuğu canlı bir metropol olmuştur. OECD İstanbul Merkezi’nin bu şehrin çok kültürlü ve renkli yapısından fazlasıyla istifade edeceğini değerlendiriyorum” ifadesini kullandı.