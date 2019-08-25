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Odunpazarı’ndan katılımcı belediyecilik örneği

Odunpazarı Belediyesi, paydaşlarını artırmak ve katılımcılık anlayışını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:37
Odunpazarı’ndan katılımcı belediyecilik örneği

Odunpazarı Belediyesi, paydaşlarını artırmak ve katılımcılık anlayışını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.


2020-2024 stratejik planının hazırlıkları kapsamında daha önce Odunpazarı Kent Konseyi ve mahalle meclisleri, demokratik kitle örgütleri, sendika ve odalar ile ortak akıl çalıştayları düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, birim müdürleri ile toplantı yaptı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı toplantı, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Birim müdürlerinden belediye çalışmaları ve planları ile ilgili görüşler alan Başkan Kurt, stratejik planın oldukça geniş bir katılımla oluşturulması gerektiğini söyledi.


Birim müdürlerinin stratejik planı, sıradan, yasa gereği yapmak zoruna oldukları bir belge olarak görmemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz işleri doğru hedeflerle koymalıyız. Ben, sosyal demokrat, katılımcı bir mantıkla Odunpazarı Belediyesini yönetmek istiyorum" dedi.


Başkan Kurt’un konuşmasının ardından, Necdet Sağlam tarafından bir sunum yapıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:37
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