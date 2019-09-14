Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde muhteşem konser

Odunpazarı Belediyesi tarafından mahallelerdeki etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Gündoğdu Mahallesi Ersin Çakal Parkı’nda YKSM Müzik Topluluğunun muhteşem konseri ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarını unutulmaz kılan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Gündoğdu Mahallesi’nde devam etti. Ersin Çakal Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Gündoğdu sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, mahalle sakinlerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Odunpazarı Belediyesi’nin gezici konser aracı SahneFon da alandaki yerini aldı ve YKSM Müzik Topluluğu, SahneFon’da muhteşem bir konser verdi. Konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren YKSM Müzik Topluğu, dinleyicilerini adeta mest etti. Dileyiciler, YKSM Müzik Topluluğu tarafından seslendirilen hareketli ezgilere oyunlarıyla eşlik etti.

Etkinlikte Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan bir şiir okudu. Etkinliğe katılan mahalle sakinleri, bu tarz etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.