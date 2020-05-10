Odunpazarı’ndan berber ve kuaförlere dezenfektan, koruyucu siperlik ve maske desteği

Odunpazarı Belediyesi, yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlere dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske desteği sağlayacak.

Mart ayı başından itibaren korona virüse karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, virüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından da ‘Koronavirüs ile Mücadele Planı’ dahilinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Toplum sağlığına büyük önem veren Odunpazarı Belediyesi, 21 Mart’tan beri kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağının açıklanması üzerine kuaför ve berberlere dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske desteği vereceğini açıkladı.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası (ESKUBER) ile çalışmalarına başlayan Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan tüm berber ve kuaförlere uzun süre kullanabilecekleri konsantre dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske verecek. Dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske dağıtımı ESKUBER tarafından gerçekleştirilecek. Belediyenin bu hizmetinden faydalanmak isteyen berber ve kuaförler, ESKUBER’e giderek dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maskelerini alabilecek.

“2 aydır kapalı olan berber ve kuaförlerin açılmadan önce dezenfekte edilmesi bilimsel olarak anlamsız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkililerinin koronavirüsün; havada 3 saat, bakır yüzeylerde 4 saat, kartonda 1 gün; plastik, çelik ile kıyafet ve yumuşak yüzeylerde 2-3 gün, kâğıt parada 3-4 saat, madeni parada ise 3 gün yaşadığını açıklandığını vurguladı. Bu nedenle de yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförlerin açılmadan önce dezenfekte edilmesinin bilimsel olarak anlamsız olduğunu kaydeden Başkan Kurt, virüsün bulaşma riskinin mekanlar açıldıktan sonra, insanların mekanlara girip çıkması ile başlayacağının altını çizdi. Başkan Kurt, “Tüm işyeri ve mekanların bu bilinç ile mekanlar kullanıldıkça, insan giriş ve çıkışı oldukça dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Odunpazarı Belediyesi olarak esnafımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için berber ve kuaförlerimize dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske desteği sağlayacağız” dedi.