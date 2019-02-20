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Odunpazarı parklarına işaret dili alfabesi asılacak

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi ile bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
Odunpazarı parklarına işaret dili alfabesi asılacak

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi ile bir araya geldi.


Alladdin Cafe’de gerçekleşen buluşmaya çok sayıda kadın katıldı. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, kadınlarla da sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi personellerinden Kadir Demir, Başkan Kurt’un konuşmalarını işaret diline çevirirken, Başkan Kurt işitme engeli olan çocukların ailelerine müjde verdi.


"Şu anda Odunpazarı Belediyesi personelinin çoğu işaret dilini biliyor"


İşitme engelli çocuklar için özel kreş açmayı planladıklarını söyleyen Başkan Kurt, “Ben belediye başkanı olduğum günden beri Odunpazarı Belediyesi’nde işitme engelli bireyler için özel çalışmalar yaptık. Şu anda Odunpazarı Belediyesi personelinin çoğu işaret dilini biliyor. Her birimden en az bir kişinin işaret dili öğrenmesini istedik. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. İşaret dilinin alfabesini büyüterek parklara asacağız. Meraklısı gelsin, görsün öğrensin. En azından böyle bir dünyanın olduğunu anlasın” diye belirtti.


Başkan Kurt, işitme engelli çocuklar içinde çalışmalar yapacaklarını kaydederek, Odunpazarı’na önümüzdeki 5 yılda 100 kreş açacaklarını ve bu kreşlerden birinin işitme engelli çocuklar için olmasını düşündüklerini ifade etti.


Buluşmaya katılan kadınlar, engelli bireyler ve kadınlar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti. Kadın Meclisi, Odunpazarı’nda kadınlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
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