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Odunpazarı Belediyesi köylerde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde, yol iyileştirme çalışmaları yapıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 14:28
Odunpazarı Belediyesi köylerde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde, yol iyileştirme çalışmaları yapıyor. 5 mahallede gerçekleşen çalışmalarda yaklaşık 66 bin metrekare yol iyileştirme çalışması yapıldı.


Sevinç, Çavlum, Ağapınar, Karaçay ve Karacahöyük Mahallelerinde yol iyileştirme çalışmaları başlatan Odunpazarı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü Ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 5 mahallede yaklaşık 66 bin metrekare yol yenileme çalışması yapan Fen İşleri Ekipleri, ilçe genelinde sorunsuz bir üst yapıyı amaçlıyor. Ekipler, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde yol iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.


Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:28
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