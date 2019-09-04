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Odunpazarı Belediyesi "Engelsiz İletişim Masası" kurdu

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için belediye bünyesinde "Engelsiz İletişim Masası" kurdu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
Odunpazarı Belediyesi "Engelsiz İletişim Masası" kurdu

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için belediye bünyesinde "Engelsiz İletişim Masası" kurdu.


Odunpazarı’nda yaşayan engelli bireylerin istek ve şikâyetleri, bu masa aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay çözüm bulacak.Odunpazarı Belediyesi tarafından engelli bireyler için kurulan ‘Engelsiz İletişim Masası’ 9 Eylül Pazartesi Günü faaliyete geçecek. Belediye ana hizmet binasının zemin katında oluşturulan birim, engelli bireylere yönelik sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile işbirliğinde çalışacak. Engelli bireyler, her türlü istek ve şikâyetlerini bu birime iletecek. Her başvuruyu özenle inceleyip ilgili müdürlüklere yönlendirecek olan Engelsiz İletişim Masası görevlileri, iş takibini de yapacak. Görevliler, bireyleri arayıp taleplerine ilişkin olumlu ya da olumsuz geri bildirim de alacak. Ayrıca engelli vatandaşların belediye içindeki her türlü işleri engelsiz iletişim personeli tarafından onlar dinlenirken yapılacak. Engelli bireylerin acil ihtiyaçları tespit edilerek, proje ve yatırımlara buna göre öncelik verilecek.


Engelsiz İletişim Masası ile ilgili bilgi almak isteyen, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 444 26 00 nolu telefonu arayabilecekleri bildirilirken çalışmalar ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
  1. odunpazarı

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