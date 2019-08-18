Odunluktan çıkan yangın korkuttu Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fırat Mahallesi’nde bir eve ait odunlukta bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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