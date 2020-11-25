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Yerel Odunluktaki yangın paniğe neden oldu
Yerel

Odunluktaki yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir ikametin çatısında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:09:00 -
Odunluktaki yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bulunan Y.D’ye ait ikametin çatı kısmındaki odunlukta yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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