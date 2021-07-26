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Yerel Odunluktaki yangın 3 çocuğu hastanelik etti
Yerel

Odunluktaki yangın 3 çocuğu hastanelik etti

Siirt'te odunlukta çıkan yangın eve sıçradı. Olayda 3 çocuk dumanlardan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:19:00 -
Odunluktaki yangın 3 çocuğu hastanelik etti

Olay, Siirt'in merkez Doğan Mahallesi 1204. Sokak’taki bir evin odunluğunda meydana geldi.

Yangını gören komşularının haber vermesiyle olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın odunluğun yanındaki Hasan Kaya’ya ait tek katlı müstakil eve sıçradı.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya, polis ekipleri ve komşuların yardımı ile kurtarıldı. 3 çocuk ambulansta yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

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