THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki evi kül etti

Bursa İnegöl'de bulunan bir evin odunluğunda çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:53
Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki evi kül etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odunlukta çıkan yangın bitişikteki evi kullanılamaz hale getirdi. Hasan Fidan ve ailesi evlerinin yanışını gözyaşları dökerek izledi.

Kırsal Akhisar Mahallesi Palanga Sokak'ta, Hasan Fidan'a ait evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Hasan Fidan'a ait tek katlı eve sıçradı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, odunluk ve evdeki alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda yangın söndürüldü. Yangında Hasan Fidan'a ait ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi. Hasan Fidan ve ailesi evlerinin yanışını gözyaşları dökerek izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:53
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı günü
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı..
    2. Gebelik döneminde yaşanan mide..
    3. Instagram'dan yenilik!
    4. İbrahim Kalın'ın acı günü! Son..
    5. Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili..
    6. İBB Meclisi karar aldı: Eren Bülbül'ün..
    7. Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki..
    8. Evde yoğurt kıvamı tutturmak
    9. İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler..
    10. "Slime" tehlike saçıyor
    11. Süet ayakkabınızla yağmura çamura..
    12. Alev topuna dönen minibüsten son anda..
    13. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı ortaya..
    14. Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?
    15. Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp..
    16. Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!
    17. Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık
    18. Annelik kadının genlerinde..
    19. Yanığa 5 bitkisel çare
    20. Zencefil çayı şifa deposu
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!