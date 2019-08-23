Odunluk yangınında faciadan dönüldü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.

Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi’nde bir apartmanın odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken, yangının çıktığı odunluktaki piknik tüpü şans eseri patlamadı.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, odunlukta hasar meydana geldi.

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