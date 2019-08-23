0553 313 94 23

Odunluk yangınında faciadan dönüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:16
Odunluk yangınında faciadan dönüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.


Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi’nde bir apartmanın odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken, yangının çıktığı odunluktaki piknik tüpü şans eseri patlamadı.


Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, odunlukta hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    1. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    2. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    3. CHP vicdansızlığı: AK Partili olduğu..
    4. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    5. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    6. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    7. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    8. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    9. Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
    10. Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel..
    11. sahibinden.com geleceğin yıldız..
    12. Changuu Adası'nın en eski sakinleri:..
    13. Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de..
    14. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    15. Bakan hadlerini bildirmiş: “Baba motor..
    16. Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...
    17. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    18. Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni
    19. Milyonlarca kişiyi yakından..
    20. Büyükşehir Belediyesi, anne ve..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi