Odun kesmeye gitti cansız bedeni bulundu
Bartın'da odun kesmek için evden çıkan bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.16 Şubat 2019 Cumartesi 21:44
Bartın'da bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gürgenpınarı köyü mevkisindeki ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, odun kesmek için evden çıktığı öğrenilen Necati Gedik (59) olduğu tespit edildi.
Gedik'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.
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