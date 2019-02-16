Odun deposuna giren kişi feci şekilde can verdi Sakarya'da odun deposuna tomruk almak üzere gelen kişi yükleme esnasında üzerine devrilen tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bursa'dan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki odun deposuna tomruk almak üzere gelen Mustafa Soyalp'ın (41) üzerine yükleme sırasında tomruk devrildi. Ekipler hayatını kaybettiğini belirledi Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Soyalp'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soyalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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