“Odun da olsa seçeriz”in İP’teki hukukçu versiyonu: “İsim önemli değil!”
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Odun da olsa seçeriz”in İP’teki hukukçu versiyonu: “İsim önemli değil!”" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Partili Bahadır Erdem'in tepki çeken açıklamalarını değerlendirdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
İyi Parti’de ülkücüleri tavlamak için önce vitrinde tutulan, sonra çaktırmadan çaktırmadan yerine eşcinsel destekçilerinin oturtulup, kendisinin de basından öğrendiği kararlarla yetkileri birer birer elinden alınan Yavuz Ağıralioğlu nihayet “Yeter” dedi ve partisinden istifa etti..
Kimseye şakşakçılık yapmayalım..
Körü körüne taraftarlık yapmayalım..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Farklı mecralardaki ihtilaflar üzerinden, kendimize haklılık payı çıkartmayalım.
Hepsine eyvallah..
Ama İyi Parti’nin kurucularından birisi istifa etmiş..
Bazı açıklamalarda bulunmuş.
Bunu görmeyelim mi, yanlış ise “Yanlış”, doğru ise “Doğru” demeyelim mi?
Yavuz Ağıralioğlu’nun istifası için, Cumhuriyet gazetesine bakıyorum..
Birinci sayfada tek satır haber yok..
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