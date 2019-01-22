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Ödüllü Zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı!

Bu yıl 24. düzenlenecek olan Tübitak destekli Zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı. Her yaş grubundan katılımcıya açık olan yarışmanın başvuru ve eleme aşamaları ile ilgili takvim haberimizde!

22 Ocak 2019 Salı 17:37
Ödüllü Zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı!

Bu yıl 24. düzenlenecek olan Tübitak destekli Zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı. Her yaş grubundan katılımcıya açık olan yarışmanın başvuru ve eleme aşamaları ile ilgili takvim haberimizde!

İnsanların düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Zekâ Vakfı (TZV) tarafından düzenlenen 24. Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması Oyun 2019’un başvuruları bugün başladı. Oyun 2019’a katılmak için yaş ve eğitim sınırlaması yok. 

Oyun 2019 Minikler (6-8 yaş), Çocuklar (9-13 yaş), Gençler (14-18 yaş), Yetişkinler (19-49 yaş) ve Emektarlar (50 yaş ve üstü) olmak üzere beş kategoride düzenleniyor.

TÜBİTAK'ın da desteklediği yarışmaya katılmak isteyenler için kayıtlar ve eleme sınavı 14 Ocak -26 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye Zekâ Vakfı’nın internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Yarışmaya kayıt olan katılımcılar bu süreler içinde eleme sorularını cevaplayabilecek.

Yarı final sınavı 22 Mart-25 Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye Zekâ Vakfı’nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Final sınavı ise 21 Nisan 2019 Pazar günü 11.00-12.30 saatleri arasında Ankara - Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binası İşletme Bölümü’nde yazılı olarak yapılacak. Yarışmanın ödül töreni aynı gün gerçekleştirilecek.

Yarışma sonunda her kategoride birincilere 3000, ikincilere 2000, üçüncülere 1000’er TL ödül verilecek.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:37
  1. Ankara
  2. tübitak
  3. ödülleri zeka yarışması

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