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Aktüel Ödüllü yönetmen Sönmez, Ağrı'da Kızılay gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Aktüel

Ödüllü yönetmen Sönmez, Ağrı'da Kızılay gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:22:09 -
Ödüllü yönetmen Sönmez, Ağrı'da Kızılay gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

AĞRI (AA) - Elveda Katya filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödüller alan yönetmen Ahmet Sönmez, memleketi Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleriyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'ni ziyaret ederek gönüllülerle bir araya gelen yönetmen Sönmez, Kızılay'ın kentte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sönmez, daha sonra Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllülerle ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Sönmez ve gönüllüler, ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı yaptı.

Yönetmen Ahmet Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay gönüllüleri ile yardım çalışmasına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızılay'ın öneminden bahseden Sönmez, şöyle konuştu:

"İyi ki Kızılay var. O insanların gözlerinde 'bizleri düşünen birileri var' demelerini gördüm. Açıkçası duygulandım. Bundan sonra olabildiğince bu tarz çalışmaların hepsine katılacağım. Bu hikayeleri görmek, oralara gitmek ve o insanların halleriyle hallenmek lazım. İnsanlığı kurtaracak olan merhamettir, Allah merhametimizi artırsın. Bu çalışmaları yaptığımızda kalplerimiz daha da yumuşuyor ve o merhameti görebiliyoruz."

Sönmez, Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili yakın zamanda belgesel çekmeyi düşündüklerini anlattı.

Kızılay Şube Başkanı Tatlı da Sönmez'in kendilerine destek vererek ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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