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Ödüllü roman Buz Sarayı raflarda

Usta şair Melih Cevdat Anday tarafından Türkçeye kazandırılan ve 1973 yılında TDK Çeviri Ödülü’ne layık görülen Buz Sarayı, Timaş Yayınlarından çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
Ödüllü roman Buz Sarayı raflarda

Usta şair Melih Cevdat Anday tarafından Türkçeye kazandırılan ve 1973 yılında TDK Çeviri Ödülü’ne layık görülen Buz Sarayı, Timaş Yayınlarından çıktı.


Türkçenin en önemli şairlerinden Melih Cevdet Anday’a 1973 TDK Çeviri Ödülü’nü, yazar Tarjei Vesaas’a ise 1963’te Kuzey’in Nobel Edebiyat Ödülü sayılan İskandinav Edebiyat Ödülü’nü kazandıran Buz Sarayı raflardaki yerini aldı. Kitap, soğuk ve uzak bir diyarın dostlukla alevlenen sessiz şiirini dillendiriyor.


Buz Sarayı, annesini kaybetmiş 11 yaşındaki Unn’un, yaşıtı Siss ile kurduğu sıra dışı ve anlamlı dostlukla başlıyor. Daha sonra Unn, sembolik olarak bu dostlukla ilintili nedenlerden ötürü okuldan kaçıyor ve her iki kız için de büyük anlam taşıyan, yaşadıkları köyün yakınlarındaki çağlayanın buzdan odalar açarak oluşturduğu ‘Buz Sarayı’na gidiyor. Bu buzdan labirent nihayetinde herkesin biraz kalbini kırıyor.


Hem yazarı hem çevirisi hem de hikayesiyle ‘özel’ bir kitap olan Buz Sarayı, iki küçük kızın dostluğunu ve çocukluğun gizli kederini incelikle işliyor. Bitmeyen, upuzun bir kışın ortasında filizlenen bu dostluk, uçsuz bucaksız bir yalnızlığın başlangıcı oluyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
  1. kitap

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