Ödül töreninde Kuruluş Osman’dan Gazze'ye destek mesajı! 'Çocukların öldürüldüğü bir dünyayı kabul etmiyorum'

İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor..

Her geçen gün şiddetini artıran İsrail, ateşkes çağrılarına kulağını kapatarak masum kadın ve çocukları katlediyor..

Dünyada milyonlarca insan İsrail'i protesto ederek dayanışma mesajı verirken, Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için çabalıyor..

Bu isimlerden biri de oyuncu Burak Özçivit oldu.



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Gazze'yi görmezden gelmedi

GQ Men of the Year 2023 Ödül Töreni'ne katılan Burak Özçivit, konuşmasında Gazze'deki katliama değindi..

Çocukların öldürüldüğü bir dünyayı kabul etmediğini vurgulayan Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların öldürüldüğü bir yerde, hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum"

İki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde, hiçbir şekilde böyle bir dünyayı şahsım adına kabul etmiyorum.

O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Bu bireysel benim kendi içimden geçen, o yüzden sizlere bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum.